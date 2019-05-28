Başkan Bilal Soykan'dan taraftara tam destek

Akyazı
Belediye Başkanı Bilal Soykan
, TFF
2.Lig'de mücadele eden Sakaryaspor
ile Fatih Karagümrük
Spor 'un Bursa
'da oynanacak olan Play-Off Final maçına Sakaryaspor taraftarına 3 Otobüs ve mazot desteği verdi.
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Bursa Büyükşehir Belediyesi
Stadında oynanacak final maçında Akyazı'lı Sakaryaspor taraftarlarımız statda yerini alacaktır. Bu akşam oynanacak olan final maçında Sakaryaspor'umuza başarılar diliyorum. Sakaryaspor inşallah şampiyon olarak dönecek" dedi.
Başkan Bilal Soykan Sakaryaspor'umuzun maçı 21.30'dan itibaren Çarşı içinde bulunan dev ekrandan canlı olarak izlenebileceğini ve kendisinin de maçı buradan izleyeceğini belirterek tüm Akyazılıları Sakaryaspor'a destek vermeye davet etti. - SAKARYA
Akyazı
, Bursa
, Sakaryaspor
, Bilal Soykan
, Spor
Kaynak: İHA