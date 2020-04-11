Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Bilgin, gazetecilere maske ve dezenfektan dağıttı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentte görev yapan basın mensuplarına, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle maske ve dezenfektandan oluşan set dağıttı.

11.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:42
Başkan Bilgin, gazetecilere maske ve dezenfektan dağıttı
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentte görev yapan basın mensuplarına, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle maske ve dezenfektandan oluşan set dağıttı.
Bilgin, AA muhabire yaptığı açıklamada, tüm dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini söyledi.
Basın mensuplarının kar kış demeden her türlü hava ve iklim koşullarıyla gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını belirten Bilgin, "Basın mensupları koronavirüsle mücadelede de etkin rol oynuyorlar. Bu süreçte basın mensubu arkadaşlarımıza ne yapabiliriz diye düşündük. En önemli şeyin hijyen ve dezenfeksiyon olduğu için bir paket hazırladık. Bunları basın mensubu arkadaşlara dağıttık." dedi.
Hazırlanan paketler görevliler tarafından basın mensuplarına dağıtıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret’in yaptıkları şaşkına çevirdi Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Karantinadaki Kurtlar Vadisi’nin Ömer Babası, makarnayı yemek yerine sanata çevirdi Haberler
Karantinadaki Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası, makarnayı yemek yerine sanata çevirdi
Haberler ›› Güncel ››Başkan Bilgin, gazetecilere maske ve dezenfektan dağıttı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:52: Jandarma, annesinin doğum gününü kutlamak isteyen çocuğu pastayla sevindirdi - Haber 10:52: Artvin'de anaokulu öğretmeninden sağlık çalışanlarına duygulandıran hediye - Haber 10:51: METROBÜS SEFERLERİ DURDU - Haber 10:50: Prof.Dr. Ortaş; "Bilim Kurulları kalabalık olmamalıdır" - Haber 10:50: Rize Valiliğinden "gönüllü olarak sokağa çıkmama" çağrısı - Haber 10:13: Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi - Haber 09:49: Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor - Haberler 09:45: Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı - Magazin