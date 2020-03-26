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Başkan Bilgin, vatandaşlarla görüntülü görüştü

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarla sosyal medya üzerinden görüntülü görüştü.

26.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:56
Başkan Bilgin, vatandaşlarla görüntülü görüştü
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarla sosyal medya üzerinden görüntülü görüştü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk günden bu yana çok sayıda hizmeti hayata geçiren Sivas Belediyesi, teknolojik altyapıyı da en üst düzeyde kullanıyor. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayın gerçekleştirerek vatandaşların merak ettiği konulara açıklık getirdi.

İlk olarak Korona virüs tedbirlerini anlatan Başkan Bilgin, "Bilim Kurulu'nun aldığı kararları yerine getirmek bunun için biz her zaman 'Evde Kal Sivas Evde Kal Türkiye' diyoruz " şeklinde konuştu.

Bu süreç içerisinde hiçbir su abonemizin ödeme zorluğu nedeniyle suları kesilmeyecek diyen Başkan Bilgin, "Sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü büyüklerimiz, değerlerimiz bize ulaşırlarsa kartlı sularını biz yükleyeceğiz. Yine esnaflarımızdan bu süreçte kira bedeli almayacağız " ifadesini kullandı.

Yaklaşık 45 dakika süren canlı yayında Başkan Bilgin, Sivaslıların sorduğu soruları içtenlikle cevapladı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas Belediyesi, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel

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