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Başkan Bingöl, muhtarlarla bir araya geldi

Bingöl'ün Karlıova İlçesi Belediye Başkanı Veysi Bingöl, köy muhtarları ile bir araya geldi.

06.09.2019 12:28 Başkan Bingöl, muhtarlarla bir araya geldi
Bingöl'ün Karlıova İlçesi Belediye Başkanı Veysi Bingöl, köy muhtarları ile bir araya geldi.

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, ilçe genelinde köy muhtarları ile bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi. Özel bir işletmede muhtarlarla görüşen Başkan Bingöl, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Muhtarları tek tek dinleyen Başkan Veysi Bingöl, "Köy muhtarlarımız ile yapmış olduğumuz toplantı ile ilçemizin sorunları, ihtiyaçları ve gelişimi için fikirlerimizi dile getirdik. Köylerimiz ile ilçemizin gelişimi için hep birlikte daha fazla çalışacağız" dedi. - BİNGÖL

Veysi Bingöl, Karlıova, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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