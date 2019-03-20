Başkan Bingöl Tekstil İşçileriyle Buluştu

Karlıova
Belediye Başkanı Veysi Bingöl
, tekstil işçileriyle bir araya geldi.
Tekstil atölyesini ziyaretinde konuşan Bingöl, yaptıkları girişimler sonucunda ilçeye 2 tekstil atölyesinin açılmasını sağladıklarını işaret ederek, şöyle konuştu:
"Daha önce battı illerine çalışmak için giden gençlerimiz artık kendi memleketinde çalışma imkanı buldu. İstihdamın sağlanması için eğer ilçemize ihtiyaç duyulur ve talep olursa 250 kişinin istihdam edeceği bir üçüncü atölyeyi de getirebiliriz. Çünkü çalışmalarımız sona erdi ve üçüncü atölyenin açılması için sadece ilçe halkından taleplerin gelmesini bekliyoruz."
Veysi Bingöl, Karlıova, Bingöl, Güncel
Kaynak: AA