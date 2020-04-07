Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Binzet'ten muhtarlara teşekkür

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, korona salgını dolayısıyla gece gündüz demeden çalışan muhtarlara teşekkür etti.

07.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:31
Başkan Binzet'ten muhtarlara teşekkür
CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, korona salgını dolayısıyla gece gündüz demeden çalışan muhtarlara teşekkür etti.

Mahalle muhtarlarının korona virüsü döneminde yaptıkları çalışmalardan dolayı oldukça çok yorulduklarını ve öz verili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür eden Başkan Burak Binzet, "İçinde bulunduğumuz korona virüsü salgınında öncelikle sağlık emekçilerine gösterdikleriler olağan üstü emek ve çabadan dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Ama biliyoruz ki onlar kadar olmasa bile bu topluma hizmet eden ve onlara yakın emek veren başka bir gurup daha var onlarda muhtarlarımızdır. Zaten eskiden beri zor şartlar altında asgari ücrete yakın bir maaşla çalışan, kırtasiye giderlerinin büyük bir kısmını ceplerinden karşılayan, kendilerine bir bina bile çok görülen bu emektarlarımız salgın nedeni ile devlet ve belediye çalışmalarına kalkan edilmektedirler. Hem belediyenin yapması gerekenleri hem devletin yapması gerekenleri üstlenen bu emektarlarımız yetmezmiş gibi sosyal yardımlarında dağıtımında direkt çalışmaktadırlar. Sosyal yardımlaşma kurumunun bütün yükü bilindiği gibi muhtarların üzerindedir. Salgın nedeni ile yapılan yardımlarda dağıtımı muhtarın yaptığı gibi bir imaj oluşturup muhtarlara hiçbir inisiyatif kullandırılmaması bölgesini en iyi bilen bu emektarlarımız sıkıntıya sokmaktadır. Yeterli miktarlarda yardım yapılmadığı zamanlarda ve sadece sosyal yardımlaşma kurumunun inisiyatifi ile dağıtılan yardımlar muhtarlarımız için yardım alamayan halk tarafından rakip olarak görülmektedir. Devlet kurumları ve belediye bu anlamada yapılan her müracaatı muhtarlara yönlendirince zaten iş yükleri çok fazla olan ve ekonomik şartlardan dolayı tek başına çalışmak zorunda olan muhtarların iş yükünü çok fazla arttırmaktır. Halk ile sürekli iç içe olmalarından dolayı salgında en yüksek risk gurubu içinde bulunan muhtarlarımızın daha çok inisiyatif ve daha iyi çalışma şartlarına ihtiyaçları vardır. Bu nedenle geçirdiğimiz kötü günlerde mahallelerine ve köylerine çok emek veren muhtarlarımıza bu zor şartlarda gösterdikleri çaba için teşekkürü borç biliriz. Muhtarlarımızın hiçbir sınıf, din, ırk, mezhep, siyasi görüş farkı gözetmeden görevlerini yerine getirecekleri inancı ile bizim her şart ve halde halka hizmetin ilk birimi olan muhtarlarımızın yanında olduğumuzu bildirmek isteriz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Başkan Burak, Adıyaman, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Binzet'ten muhtarlara teşekkür - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu Haberler
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak Haberler
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haberler
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haberler
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:26: "Koronavirüs salgını sonrası bizi obezite bekliyor olabilir" - Haber 14:26: Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor - Haber 14:26: Milli Savunma Bakanı Akar'ın talimatıyla bazı orduevi ve askeri misafirhanelerin kapıları,... - Haber 14:24: Çatak Belediye Başkanı Şeylan'dan "Sosyal Mesafe" uyarısı - Haber 14:24: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 13:55: Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı - Haber 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 12:20: Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı - Haber 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:10: Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 11:53: WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor - Haber