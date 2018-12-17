Başkan Birsen Yerli Malının Önemini Öğrencilere Anlattı

Kaynak: İHA

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen 'Yerli Malı Haftası' dolayısıyla Adalet İlkokulunda öğrencilere bir konuşma yaptı.Birsen Türk malına sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Türk malı ürünlere sahip çıkacağız. Türk malı üreten insanlara sahip çıkacağız" ifadesinde bulundu. Başkan Birsen yerli malının önemine dikkat çekerek, "Yerli Malı Haftasının ülkemiz açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu hafta 1923 yılından beri kullanılmakta. Bu hafta ile özellikle sermayemizin yurtiçinde kalması ve ekonomik kalkınmamıza katkı sağlaması amaçlanmış. Ürettiğimiz mal ve hizmetleri kullanarak paramızın ülkemizde kalması amacıyla ilan edilmiş bir hafta" dedi.Zorunlu kalmadıkça ithal ürün kullanılmaması gerektiğini belirten Birsen, "Şehrimizde üretilen bir mal varsa ona sahip çıkacağız. Sonra ülkemizde üretilen mal ve hizmet varsa onlara sahip çıkacağız. Yoksa ihtiyaçlarımızı görebilmemiz için ithal mal kullanacağız. Zorunlu kalmadıkça yerli malımız olduğu sürece ithal malı kullanmayacağız" şeklinde konuştu.Birsen'in konuşmasının ardından 4-D sınıfı öğrencileri 'Yerli Malı' adlı şarkı söyledi - ESKİŞEHİR