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Başkan Bıyık, başarılı öğrencileri kabul etti

Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye sıralamasında ilk bine giren Yomra Fen Lisesi öğrencilerini kabul etti.

20.07.2019 14:35 Başkan Bıyık, başarılı öğrencileri kabul etti
Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye sıralamasında ilk bine giren Yomra Fen Lisesi öğrencilerini kabul etti.
Makamında kabul ettiği öğrencilerle bir süre sohbet eden Bıyık, Yomra Fen Lisesi Müdürü Ahmet Kadı Kadıoğlu'ndan bilgi aldı.
Kadıoğlu, 11 öğrencilerinin Türkiye genelinde YKS'de ilk bine girdiğini belirterek, "25 öğrencimiz ilk 5 bine, 40 öğrencimiz ilk 10 bine, 65 öğrencimiz ilk 30 bine girmiştir. Sayısal alanda Trabzon birincisi, ikincisi ve üçüncüsü okulumuzdan çıktı." dedi.

Bıyık, elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek, "Türkiye'nin kurtuluşu eğitimdedir. Karadeniz'in en başarılı lisesi olan Yomra Fen Lisemiz göğsümüzü kabartmıştır. Eğitim kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Liselerimizin taleplerine imkanlarımız ölçüsünde yanıt verme gayretindeyiz." diye konuştu.
Kaynak: AA
Mustafa Bıyık, Trabzon, Türkiye, Yomra, Güncel

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