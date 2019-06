Başkan Bıyık, CHP meclis grubuna çalışmalar hakkında bilgi verdi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, CHP Darıca Belediyesi meclis üyeleri ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.



Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, CHP Darıca Belediyesi meclis üyelerinin talebi üzerine örnek bir uygulamada bulunarak ilçemizde yaşanan sel felaketi sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıya Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve başkan yardımcıları Abdüllatif Özkan, Cüneyt Şentürk, Nurdoğan Yılmaz ve AK Parti meclis grubunun yanı sıra CHP Darıca İlçe Başkanı Gürer Yıldırım ve CHP'nin Darıca Belediyesi Meclis üyeleri katıldı. Toplantıda sel felaketi sonrası yapılan çalışmalar hakkında sunum eşliğinde detaylı bilgiler verildi.



İlgili birim müdürlükleri tarafından hazırlanan raporlarda sunulurken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca'da geçtiğimiz hafta sonu çok büyük bir doğal afet ve sel felaketi yaşadık. Ne yazık ki bir vatandaşımızı kaybettik. Tekrar hayatını kaybeden Elif kardeşimize Allah'tan rahmet ailesine sabırlar diliyorum. Belediye olarak yaşanan sel felaketi sonrası AFAD ile birlikte ivedi bir şekilde kriz masası oluşturduk. Gerekli çalışmaları hızlıca yaparak vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Mağduriyetleri gidermek için gece gündüz demeden çalıştık. Hasar tespit çalışmalarını yaptık. Bu tür olumsuzlukların bir daha yaşanmaması adına bundan sonra tedbirlerimizi daha da arttıracağız. Darıca'da yaraları hep birlikte saracağız. Mahalle mahalle detaylı raporlar hazırlıyoruz. Altyapı konusunda ciddi çalışmalar planlıyoruz" dedi.



Öte yandan, Bıyık Darıca Muhtarlar Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katılarak muhtarlarla hasbihal etti. Muhtarları önemsediğini ve her zaman mahalle muhtarlarıyla istişare içinde olacağını ifade eden Başkan Bıyık, "Muhtarlarımız mahallelerde devletle vatandaş arasında köprü görevi üstleniyor. Mahallelerdeki sorunların çözümü noktasında katkı sunuyorlar. Darıca Belediyesi olarak muhtarlarımızı her zaman önemseyeceğiz. Sizlerin görüşleri bizler için önemli. Her zaman uyum içerisinde çalışacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA