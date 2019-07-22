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Başkan Bıyık, "Darıcalılara verdiğimiz sözleri tutacağız"

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile istişare toplantısı yaparak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

22.07.2019 15:48 Başkan Bıyık, "Darıcalılara verdiğimiz sözleri tutacağız"
KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile istişare toplantısı yaparak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, daha verimli ve kaliteli hizmet verebilmek adına başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile istişare toplantısı düzenledi. Birim müdürlerinden tek tek rapor alan Başkan Bıyık, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alan Başkan Bıyık, yapılması planlanan çalışmalar hakkında da talimatlar verdi. Özellikle yaz aylarında öncelikli olan projeler konusunda hassas olan ve vatandaşlara dokunan çalışmalara öncelik verilmesini istedi.

Birliktelikte konuşan Başkan Bıyık, "Darıca'mıza hak ettiği hizmetleri hızlı ve verimli olarak yapabilmek için bu tür istişare toplantılarına ağırlık vereceğiz. Vatandaşlarımızın bizlerden öncelikli olarak beklediği çalışmaları zaman kaybetmeden hayata geçirmeliyiz. Amacımız Darıca'da yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak. Darıcalı hemşerilerimiz bizlere sorunlarının çözülmesi için oy verdi. Bizler de onların beklentilerine cevap verecek çalışmaları hayata geçirmeliyiz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmak için çalışacağız. Hepimize önemli görevler düşüyor. Vakit kaybetmeden bir an önce projelerimizi birer birer hayata geçireceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel

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