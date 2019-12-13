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Başkan Bıyık; "Darıcalılarla aramızda gönül bağımız var"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, zamanının büyük bir bölümünü vatandaşların sorunlarını dinlemeye ayırıyor.

13.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:03Başkan Bıyık;
Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, zamanının büyük bir bölümünü vatandaşların sorunlarını dinlemeye ayırıyor. Belediyedeki çalışmaları takip eden Başkan Bıyık, her fırsatta sokağa çıkarak Darıcalılarla hasbihal ediyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçildiği günden beri sokaktan ayrılmıyor. Her fırsatta sokağa çıkan Başkan Muzaffer Bıyık, Darıcalıların dertlerini dinleyip sorunlarını not alıyor. Gün içerisinde belediyede çalışmaları ve projeleri takip eden ve makama gelen vatandaşlarla birebir görüşen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, günün büyük bir bölümünü ise vatandaşların sorunlarını dinlemeye ayırıyor. Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşıyor.

Darıcalılarla gönül bağımız var

Darıca'da gönül belediyeciliğini hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Cumhurbaşkanımızın bizlere tavsiyesi olan gönül belediyeciliğini Darıca'da uygulamak için gece gündüz canla başla çalışıyoruz. Mahallelerde düzenlediğimiz gönül buluşmalarıyla vatandaşlarımızı dinliyoruz. Bizim Darıcalılarla gönül bağımız var. Sokağın gündemiyle bizim gündemimizin aynı olması için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı dinleyerek sorunlarını çözmek için notlar alıyoruz" dedi.

Darıcalı vatandaşlar da sokakta belediye başkanını görmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel

Kaynak: İHA

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