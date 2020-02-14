Haberler » Güncel » Başkan Bıyık, El Bab şehidinin ailesini unutmadı - Haber

Başkan Bıyık, El Bab şehidinin ailesini unutmadı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 3 yıl önce Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Murat Tevlim'in ailesini ziyaret etti.

14.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:45Başkan Bıyık, El Bab şehidinin ailesini unutmadı
Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 3 yıl önce Kalkanı harekatında şehit olan Murat Tevlim'in ailesini ziyaret etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 3 yıl önce Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında El Bab'ta şehit olan Darıcalı Murat Tevlim'in şehadetinin yıldönümünde ailesine ziyarette bulunarak dua etti.

Darıcalı şehidin ailesini yalnız bırakmayan Başkan Bıyık, "Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Her zaman yanınızda olacağız. Rabbim bu vatan için toprağa düşmüş bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Onların kahramanlıkları sayesinde bizler vatanımızda rahat yaşayabiliyoruz" diye konuştu.

Darıcalı şehidin ailesi de kendilerini yalnız bırakmayan ve her zaman destek olan Başkan Muzaffer Bıyık'a teşekkür etti. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Darıca, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14:23  Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
14:14  2020 ABD Başkanlık Seçimleri ne zaman? Amerika seçimlerinde başkan adayları kimler?
11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
14.02.2020 15:41:35