Haberler » Güncel » Başkan Bıyık'ın 'Gazeteciler Günü' mesajı - Haber

Başkan Bıyık'ın 'Gazeteciler Günü' mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

09.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:17Başkan Bıyık'ın 'Gazeteciler Günü' mesajı
Belediye Başkanı Kadir Bıyık, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gazeteciliğin en zor meslekler arasında yer aldığını belirten Bıyık, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"İnsanları sağlıklı ve güncel bilgilerle buluşturmak için her türlü zor koşulun üstesinden gelen gazeteciler, mesleklerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Bu noktada toplumların gelişiminde bilgilendirme, aydınlatma, yönlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi görevleri yerine getirme noktasında önemli bir sorumluluğu olan basın kuruluşlarımız, demokratik düzenin sağlıklı işlemesi açısından da son derece ulvi bir görev üstlenmektedir. İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı doğrultusunda başarıyla görevlerini yerine getirme gayreti içinde olan gazetecilerin bu onurlu görevi, bundan sonra da aynı duyarlılıkla ve kararlılıkla yerine getireceklerine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşünceler ile başta bu kutsal görev uğrunda şehit olan gazetecilerimiz İlhan Darendelioğlu, Erdoğan Hançerlioğlu, ve Cengiz Akyıldız'ı rahmetle anıyor, basınımızın güzide temsilcileri olan gazetecilerimizin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularla kutluyorum." - ESKİŞEHİR

Gazeteciler Günü, Kadir Bıyık, Çifteler, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06  Muhtarlar kursta bilgisayar kullanmayı öğreniyor - Haber
18:05  Abhazya'da muhalifler Cumhurbaşkanlığı binasını bastı - Haber
18:05  Kayseri'de El-Nusra terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı - Haber
18:04  Adana-ceyhan karayolunda işçileri taşıyan minibüs devrildi. 30 işçi yaralı-1 - Haber
18:03  Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut son yolculuğuna uğurlandı (3) - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
9.01.2020 18:08:37