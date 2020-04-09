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Başkan Bıyık, kapı kapı gezerek ücretsiz maske dağıttı

Korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında maske satışını yasaklamasının ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kapı kapı gezerek vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

09.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:11
Başkan Bıyık, kapı kapı gezerek ücretsiz maske dağıttı
Korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında maske satışını yasaklamasının ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kapı kapı gezerek vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Darıca Belediyesi, korona virüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında gece gündüz çalışmalarını sürdürürken vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına da başladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla Darıca'nın 14 mahallesinin tamamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılıyor. Darıca'da ilk olarak Osmangazi Mahallesi ve Piri Reis Mahallelerinde başlayan ücretsiz maske dağıtımı diğer mahallelerde de devam edecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ilk olarak Osmangazi Mahallesi'nde vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Mahalle Muhtarı Kenan Demirbaş ve Osmangazi Mahallesi'ni temsil eden meclis üyesi ile birlikte kapı kapı gezen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle sakinlerine kapıda maskeleri verdi. Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra Piri Reis Mahallesi'nde de mahalle muhtarı Fuat Yaşar ve mahalleyi temsilen seçilen meclis üyesi ile birlikte vatandaşlara maske dağıttı. Bazı vatandaşlar balkon ve pencerelerden sepet sarkıtarak maskeleri alırken Başkan Muzaffer Bıyık'a teşekkür ettiler.

Başkan Bıyık, mahalle sakinleriyle sosyal mesafe kuralına uygun olarak sohbet ederek ihtiyaçlarını ve taleplerini dinledi. Devletin bütün kurumlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ifade eden ve Darıcalılara evlerinde kalmaları çağrısında bulunan Bıyık, "Devletimiz bütün kurumlarıyla vatandaşının yanında. Bizler de Darıca Belediyesi olarak her türlü tedbirimizi almış durumdayız. İlçe genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Vefa Sosyal Destek grubu ekibimiz vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek için çalışıyor. İhtiyacı olan vatandaşlarımız belediyemizi aramaktan çekinmesin. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Muzaffer Bıyık, Osmangazi, Darıca, Güncel
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