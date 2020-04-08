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Başkan Bıyık, muhtarlarla video konferansla toplantı yaptı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında mahalle muhtarlarıyla video konferans yoluyla toplantı yaparak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

08.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:56
Başkan Bıyık, muhtarlarla video konferansla toplantı yaptı
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında mahalle muhtarlarıyla video konferans yoluyla toplantı yaparak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında mahalle muhtarlarıyla video konferans yoluyla toplantı yaptı. Tüm dünyayı ve Türkiye 'yi etkileyen salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantıda, muhtarların taleplerini tek tek dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, hizmetlerin koordineli bir şekilde devam etmesi için çalıştıklarını belirtti. Darıca Belediyesi olarak vatandaşlara ücretsiz maske dağıtacaklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Ülke ve millet olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu sıkıntılı günleri dayanışma içerisinde devlet ve millet el ele vererek birlikte atlatacağız. Milletimizin bizlerden beklentisi var. Bizler Darıca Belediyesi olarak sürecin ilk gününden itibaren sahadayız. Siz değerli mahalle muhtarlarımız da aynı şekilde vatandaşlarımızın yanındasınız. Biz işi belediye olarak sahipleniyoruz. Her mahallemizde dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için ekipler oluşturduk. Burada siz değerli muhtarlarımıza da görevler düşüyor. Sizden de destek bekliyoruz. Bu süreçte işbirliği içinde koordineli çalışarak daha fazla vatandaşımıza ulaşacağız. Belediye olarak ücretsiz maske dağıtımları gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken muhtarlarımızla birlikte yapacağız. Sizler bizim mahallelerde gözümüz kulağımızsınız" dedi.

Darıca'da yapılan korona virüsü önleme çalışmaları hakkında mahalle muhtarlarına detaylı bilgiler veren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, daha sonra muhatlara da teker teker söz vererek mahallelerdeki sorun ve talepleri dinledi. Mahalle muhtarları, Başkan Muzaffer Bıyık'a kendileriyle video konferans yoluyla toplantı yapması nedeniyle teşekkür ederken Bıyık da işbirliğinin artarak devam edeceğini söyledi. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi de işbirliği vurgusu yapan Başkan Muzaffer Bıyık, Ramazan ayı öncesi gıda kolileri dağıtımını da yine muhtarlarla birlikte yapacaklarını söyledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Muzaffer Bıyık, Türkiye, Darıca, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Başkan Bıyık, muhtarlarla video konferansla toplantı yaptı - Haberler

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