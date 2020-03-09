Başkan Bıyık, öğrencilerle bayrak törenine katıldı
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her Pazartesi gerçekleştirdiği okul ziyaretlerini sürdürüyor.
09.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:26
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her Pazartesi gerçekleştirdiği okul ziyaretlerini sürdürüyor.
Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile birlikte her hafta Pazartesi günleri farklı bir okulda bayrak törenine katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, son olarak Şehit Hasan Kaya İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Başkan Muzaffer Bıyık ve Milli Eğitim Müdürü Oğuz, öğrencilerle birlikte bayrak töreninde İstiklal Marşı'nı okudu. Bayrak törenin ardından öğrencilere konuşma yapan Muzaffer Bıyık, Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu, kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerini ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak iyi dersler diledi.
Öğretmenler ve okul idaresiyle de görüşerek okulun ihtiyaçlarını soran Bıyık, eğitim camiasına her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi. - KOCAELİ
Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile birlikte her hafta Pazartesi günleri farklı bir okulda bayrak törenine katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, son olarak Şehit Hasan Kaya İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Başkan Muzaffer Bıyık ve Milli Eğitim Müdürü Oğuz, öğrencilerle birlikte bayrak töreninde İstiklal Marşı'nı okudu. Bayrak törenin ardından öğrencilere konuşma yapan Muzaffer Bıyık, Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu, kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerini ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak iyi dersler diledi.
Öğretmenler ve okul idaresiyle de görüşerek okulun ihtiyaçlarını soran Bıyık, eğitim camiasına her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Başkan Bıyık, öğrencilerle bayrak törenine katıldı
Etiketler : Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel
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