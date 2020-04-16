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Başkan Bıyık, polislere ve muhtarlara maske dağıttı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline ve mahalle muhtarlarına maske dağıtımı gerçekleştirdi.

16.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:34
Başkan Bıyık, polislere ve muhtarlara maske dağıttı
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline ve mahalle muhtarlarına maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Darıca Belediyesi, korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdürürken ilçe genelinde maske ve eldiven dağıtımını da sürdürüyor. Her mahallede sokak sokak gezen ekipler vatandaşlara maske dağıtırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da maske dağıtım programlarına katılarak bizzat kendisi de maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen'i ziyaret eden Başkan Bıyık, emniyet personeline verilmesi için hijyen paketleri dağıttı. Darıcalı vatandaşların huzuru için gece gündüz görev yapan polislere hijyen paketi takdim eden Başkan Bıyık, virüs salgınını hep birlikte önleyeceklerini söyledi.

Öte yandan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatı ile ilçedeki 14 mahalle muhtarına maskeler dağıtıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel
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