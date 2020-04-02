Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Bıyık'tan pazarda korona virüs denetimi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs salgınına karşı ilçede kurulan semt pazarlarında alınan önlemleri denetledi.

02.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:38
Başkan Bıyık'tan pazarda korona virüs denetimi
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs salgınına karşı ilçede kurulan semt pazarlarında alınan önlemleri denetledi.

Tüm Dünya ve Türkiye 'yi olumsuz yönde etkileyen korona virüs vakalarının artmaya başlamasıyla birlikte Darıca Belediyesi de önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Her mahallede ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında düzenli olarak dezenfekte çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri, vatandaşların sağlığı ve huzuru için denetimleri de arttırdı. Ekipler, salgını önlemek amacıyla mahallelerde kurulan semt pazarlarında da denetimlerini arttırdı. Pazarlara 3 metre mesafe kuralı da getirilirken pazar giriş noktalarına el dezenfektanları konuldu.

Salgını önleme çalışmaları kapsamında Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de pazarlarda 3 metre mesafe kuralı ve hijyen kurallarını sık sık denetliyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da alınan önlemleri yerinde incelemek için pazarda denetime çıktı. Başkan Yardımcısı Abdüllatif Özkan ve zabıta ekipleriyle birlikte giden Başkan Bıyık, kurulan tüm tezgahları dolaşarak pazarcı esnafından da özellikle hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.

Pazara gelen vatandaşlara eldiven ve maske de dağıtan Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla sohbet ederek pazarda alınan önlemler hakkında bilgiler verdi ve alışveriş yaparken sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ve eldiven ile maske kullanmaları konusunda vatandaşları uyardı. - KOCAELİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Muzaffer Bıyık, Türkiye, Darıca, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Bıyık'tan pazarda korona virüs denetimi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Haberler
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
İETT, otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi Haberler
İETT, otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı Haberler
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt Haberler
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt
İstanbul Rum Patrikliği’nden salgın için başlatılan kampanyaya destek Haberler
İstanbul Rum Patrikliği'nden salgın için başlatılan kampanyaya destek
Salgında hayatını kaybeden profesörün mezarında dikkat çeken detay Haberler
Salgında hayatını kaybeden profesörün mezarında dikkat çeken detay
Freni boşalan tır, çok sayıda aracı ezdi! Feci kazada yaralılar var Haberler
Freni boşalan tır, çok sayıda aracı ezdi! Feci kazada yaralılar var
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse temas ettikleri karantinaya girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:18: Tokat'ta adliye ve cezaevlerinde koronavirüs önlemleri alındı - Haber 16:17: Lapseki'de ihtiyaç sahiplerine 2 bin yardım kolisi dağıtıldı - Haber 16:17: Oltu Devlet Hastanesine hijyen desteği - Haber 16:16: Avcılar'da koronavirüs önlemine uymayan kafe mühürlendi - Haber 16:16: PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'DAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA -1 - Haber 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber 15:06: Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet - Haber 14:56: Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı - Haber 14:16: İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi - Haber 13:40: Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı - Haber 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler