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Başkan Bıyık'tan yaşlı ve hasta ziyaretler

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşları acı ve tatlı günlerinde yalnız bırakmıyor.

18.09.2019 10:29Başkan Bıyık'tan yaşlı ve hasta ziyaretler
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşları acı ve tatlı günlerinde yalnız bırakmıyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hasta ziyaretleri gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. Bir yandan yoğun bir tempoda belediye çalışmalarını sürdüren Başkan Bıyık, diğer yandan da vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteriyor. Hemen her akşam geç saatlere kadar evlere konuk olan Başkan Bıyık, yaşlı ve hasta ziyaretlerinde bulunarak hayır duası alıyor.

Darıcalılarla gönül bağımız var

Her fırsatta Darıcalılarla bir araya gelerek hasbihal eden Başkan Bıyık, önceki akşam Bayramoğlu Mahallesi'nde ev ziyaretleri gerçekleştirerek yaşlı ve hastalara moral verdi ve hayır duası aldı. Hasta ve yakınlarıyla sohbet eden ve sıkıntılarını dinleyen Bıyık, ihtiyaçlarını sorarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Darıcalı vatandaşlarla gönül bağının olduğunu kaydeden Başkan Bıyık, "Sizin derdiniz bizim de derdimiz. Bizler hep birlikte büyük Darıca ailesiyiz. Darıcalılarla aramızda gönül bağımız var. Her zaman bir araya gelerek dertlerinizi paylaşacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel

Kaynak: İHA

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