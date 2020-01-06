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Başkan Bıyık vatandaşın içinde

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu gün boyu vatandaşlarla iç içe olarak hasbihal etti.

06.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:37 Başkan Bıyık vatandaşın içinde
KOCAELİ (İHA) – Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu gün boyu vatandaşlarla iç içe olarak hasbihal etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, zamanının büyük bir bölümünü vatandaşların sorunlarına ve taleplerine ayırıyor. Her fırsatta Darıcalılarla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Muzaffer Bıyık, amaçlarının vatandaşın mutluluğu, ferahı ve huzuru için çalışmak olduğunu ifade etti. Darıcalıarın dertlerini kendi derdi olarak gördüğünü belirten Başkan Bıyık, sokak sokak gezerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Hafta sonu tatil olmasına rağmen vaktinin neredeyse tamamını Darıcalı vatandaşlara ayıran Başkan Muzaffer Bıyık, dernek ve mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Benliahmet Köyü Derneği, Diyarbakırlılar Derneği ve Kars Digor Başköy Derneği'ni ziyaret eden Başkan Bıyık, Darıca'da bulunan Cemevi'ni de ziyaret ederek canlarla bir araya geldi. Dernek ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, sorunları ve talepleri dinlerken yapılan çalışmalar hakkında da istişarelerde bulundu.

Vatandaşları acı ve tatlı günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Muzaffer Bıyık, hasta ve hasta yakınlarını da evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını dinledi. Hafta sonu açılışları gerçekleşen yeni işyerlerini de ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, açılış kurdelesini kesip hayırlı işler dileğinde bulundu. Başkan Muzaffer Bıyık ayrıca askere giden Darıcalı gençleri de yalnız bırakmayarak aileleriyle birlikte gençleri asker ocağına uğurladı. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Darıca, Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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