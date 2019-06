Başkan Böcek Alanya'da sorunları dinledi

İlk resmi ilçe ziyaretini Alanya 'ya yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek , muhtarlar, turizmciler, hal ve ulaşım esnafının sorunlarını dinledi. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel 'i de ziyaret eden Böcek, "Hep beraber başaracağız" dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçimlerin ardından ilk ilçe çalışma ziyaretini Alanya'ya gerçekleştirdi. Belediye bürokratları ile Alanya'ya çıkarma yapan Başkan Böcek, temaslarına muhtar buluşması ile başladı. 102 mahalle muhtarı ile bir araya gelen Böcek, sorun, öneri ve taleplerini dinledi, hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Muhtarlara "çalışma arkadaşlarım" diye seslenen Başkan Muhittin Böcek, "25 yıllık siyasi hayatımda muhtarlarımız hep vatandaşlarımızla aramızda köprü vazifesi görmüştür. Bundan sonra da hep birlikte çalışacağız. Seçimlerden önce partisi ne olursa olsun her ilçeye eşit hizmet götüreceğimizi, kimseyi ayrıştırmayacağımızı söylemiştim. Bu düşünceyle ilk ziyaretimizi Alanya'da başlattık" dedi."Ortak akılla yöneteceğiz"Alanya'nın sorunlarını konuşmaya geldiklerini ifade eden Başkan Böcek, "102 mahallemiz dahil olmak üzere Alanya'mızdaki sorunlar nedir bunların tespitini yapacağız. Muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, başkan ve yöneticilerle, komisyoncularımızla Alanya'mızı konuşacağız. Antalyamızı hep birlikte ortak akılla biz yöneteceğimizi söylemiştik" diye konuştu.Böcek, daha sonra muhtarlara tek tek söz vererek, sorun ve taleplerini dinledi. Sorunları ilk ağızdan dinlemenin aktif müdahale açısından önemli olduğunu ifade eden Böcek, sık sık bu buluşmayı gerçekleştireceklerini söyledi. "Biz demokrasiye inanan insanlarız" diyen Başkan Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu 'na da başarılar diledi. Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'imakamında ziyaret etti. Yücel'e başarılar dileyen Böcek, "Seçimlerde 19 ilçe belediye başkanıyla ayrım yapmadan çalışacağız demiştim. Bugün de ilk ziyaretimi Milliyetçi Hareket Partisi 'nden seçimi kazanmış Adem Murat Yücel kardeşime yapıyorum. Çalışma arkadaşlarımla Alanya'nın sorunlarını dinlemeye geldik. İnşallah her şey güzel olacak. Hep beraber başaracağız" ifadelerinde bulundu."Güzel işler yapacağız"Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlk ziyaretinizi Alanya'mıza yapmanız Alanya'nın değerini ortaya koyuyor. Yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Güzel işler yapacağımıza eminiz. 31 Mart itibariyle parti rozetimizi çıkardık. Sizin samimiyetinizi ve yönetim anlayışınızı biliyoruz. Ben daha güzel işler yapacağımızı biliyorum. Hayırlısı olsun" diye belirtti.Böcek, ziyarette basın mensuplarının "Caddeler Alanya Belediyesi 'ne verilecek mi?" sorusunu, "Biz dün, bugün ne söylediysek onu yaparız. Adem Başkanımın talebi olmadı daha. İnşallah müracaatını yapacak. Alanya Belediyemiz için yapılması gereken ne varsa ortak noktada buluşup caddemizi, sokağımızı vereceğiz" şeklinde yanıtladı.Böcek, seçime yakın ihalesi yapılan projelerle ilgili değerlendirmenin sürdüğünü ifade ederek, "Bütçemize bakıyoruz, hesabımıza kitabımıza bakıyoruz. 25 yıllık siyasi hayatımızda hep ayağımızı yorganımıza göre uzattık. Öncelikli hedeflerimiz belirledik. Yapılması gereken, bekletilmesi gereken ne konu varsa kamuoyuyla paylaşacağız. Gizli kapaklı hiç işimiz olmayacak" diye konuştu.Sorunlar masaya yatırıldıBaşkan Böcek daha sonra Alanya Belediyesi'nde Başkan Adem Murat Yücel, meclis üyeleri, belediye yöneticileri, birim amirleri ile toplantı yaptı. Alanya'nın sorunlarını masaya yatırılırken, talep ve öneriler dinlendi. Toplantıda Alanya'nın planlama, katı atık, ilan reklam geliri, alt yapı sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Böcek, Alanya'daki toptancı hal esnafıyla da buluştu. Hal esnafının sorunlarını dinleyen Böcek, taleplerini aldı. Hal esnafı, geçen dönem yapımına başlanan ve inşaatı yüzde 35 oranında tamamlanan Alanya Toptancı Hal Projesi'yle ilgili sıkıntılarını dile getirdi. Kimi esnaf projedeki iş yerlerinin küçüklüğünden kimi esnaf da uzaklığından yakındı. Alanya hal esnafın şikayetlerini not ettiklerini Başkan Böcek, sorunları çözmeye geldiklerini, bu konuları değerlendireceklerini söyledi. Böcek, Antalya'daki tüm hallerde sıcak asfalttan, sosyal donatı alanları oluşturulmasına kadar bütüncül bin çalışma başlatacaklarını kaydetti. - ANTALYA