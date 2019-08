Başkan Böcek: "Film Festivalini ortak akılla gerçekleştireceğiz"56. Antalya Altın Portakal Film Festivali 26 Ekim-1 Kasım'daANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Önümüzdeki günlerde süreçle ilgili sponsorlarımızla ve altın portakala emek vermiş, geçmiş dönemde deneyimleri olan bütün dostlarımıza buluşmalarımıza devam edeceğiz. Festivalimizi ortak akılla gerçekleştireceğiz" dedi. 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali 26 Ekim-1 Kasım'da gerçekleştirilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dört yıldır "Uluslararası Antalya Film Festivali" olarak düzenlenen organizasyon bu yıl "Antalya Altın Portakal Film Festivali" olarak gerçekleştirilecek.Türkiye'nin en uzun soluklu sinema etkinliği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin başkanlığını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, idari direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, festival yönetmenliğini ise Ahmet Boyacıoğlu üstleniyor. Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Başkan Böcek, bu yıl festivalin geleneksel hale gelmiş kortejle başlayacağını söyledi. 56. Antalya Altın Portakal Film Festivalinin kendilerine nasip olduğunu dile getiren Böcek, "Film Festivali'ni tüm sinemacı, sinemaya gönül vermiş bütün derneklerimizle, paydaşlarımızla hep birlikte gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki günlerde süreçle ilgili sponsorlarımızla ve altın portakala emek vermiş, geçmiş dönemde deneyimleri olan bütün dostlarımıza buluşmalarımıza devam edeceğiz. Festivalimizi ortak akılla gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu."Yeşilçam'ın her şeyi Antalya'dır"Başkan Böcek, bu yıl bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'de üniversitelerden 100 öğrenci için bir staj imkanı olacağını aktardı. Böcek, "Gece gündüz yapılması gereken ne varsa, sinema izlemeden tutun ilçelere köylere her yere gideceğiz onlarla beraber. Önümüzdeki yıllarda daha gelişerek büyüterek devam ettireceğiz. Bugüne kadar emeği olan bütün başkanlarımıza teşekkür ediyoruz ve rahmetle anıyoruz. Yeşilçam'ın her şeyi Antalya'dır" ifadelerinde bulundu.Logonun tasarımıyla ilgili de bilgi veren Böcek, ilk ödülün Türkan Şoray'a verilmiş olması ve pozitif bir ayrımcılık yapmak istemeleri nedeniyle bu şekilde belirlendiğini söyledi.