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Başkan Böcek, gazetecileri ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle bir araya geldi.

10.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:42Başkan Böcek, gazetecileri ağırladı
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Böcek, bir otelde düzenlenen programda gazetecileri ağırladı. Muhittin Böcek, tüm masaları ziyaret ederek, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Programda konuşan Başkan Böcek, gece gündüz demeden, her yerde, zor şartlarda yapmaya çalışan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

25 yıllık siyasi hayatında gazetecilerin hep yanında olduğunu dile getiren Böcek, hayatını kaybeden gazetecilere de Allah'tan rahmet diledi.

Bugünlere gelmesinde gazetecilerin de katkısı olduğunu kaydeden Böcek," 9 aydır gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz biliriz düşüncesiyle tüm kurum kuruluşlarıyla ortak akılla çalışıyoruz. Tasarrufa gittik bir taraftan devlete devamlılık vardır, yarım kalan projelerde sırasıyla gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Antalya'mıza katkı koyan iktidarı muhalefeti herkese teşekkür ediyorum. "dedi.

"Çalışmaya devam edeceğiz"

Antalya Gazeteciler Cemiyeti( AGC) Genel Sekreteri, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen medyanın halkın haber alma hakkına katkı koymaya devam ettiğini bildirdi.

Öyken, 10 Ocak'ı bir bayram değil dayanışma ve mücadele günü gibi kutladıklarını kaydederek, " Yerel medyanın varoluş ve onur savaşı verdiği bugünlerde özgür ilkeli, basın, ahlak kurallarına uyan gazetecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Milli mücadelenin sesi yerel gazeteler, demokrasi için son nefeslerine kadar mücadele edeceklerdir.Başkan Böcek'e teşekkür ediyoruz arkadaşlarımızla bizi bir araya getirdiği için."diye konuştu. - ANTALYA

Gazeteciler Günü, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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