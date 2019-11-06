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Başkan Böcek imar yönetmeliği için düğmeye bastı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kendi dinamikleri olan ve özel imar uygulamalarına imkan sağlayacak olan Antalya'ya ait özgün bir imar yönetmeliğinin hazırlanması için düğmeye bastı.

06.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:08 Başkan Böcek imar yönetmeliği için düğmeye bastı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kendi dinamikleri olan ve özel imar uygulamalarına imkan sağlayacak olan Antalya'ya ait özgün bir imar yönetmeliğinin hazırlanması için düğmeye bastı. 19 ilçe belediyesinin ve meslek odalarının da katkı koyduğu imar yönetmeliği ortak akılla şekillenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan tüm Türkiye genelinde uygulanacak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle mevcuttaki Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği yürürlükten kalktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nın organizasyonunda kent bütününde 19 ilçe belediyesinin temsilcileri ile Mimarlar Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odası'nın katılımları ile İmar Yönetmeliği çalışması başlatıldı. Bu kapsamda her hafta düzenlenen toplantılar ile çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

İlgili paydaşlar katılıyor

Antalya bütününde uygulanması öngörülen Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında şu ana kadar 5 toplantı gerçekleştirildi. Ortak akılla ve konu ile ilgili paydaşların katılımıyla kentin imar yönetmeliğinin doğru şekilde ortaya konmasını amaçlıyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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