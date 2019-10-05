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Başkan Böcek Kent Müzesi Kompleksi'ni inceledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yıkılan stadyum alanını kaplayan Kent Müzesi Kompleksi'ndeki çalışmaları inceledi.

05.10.2019 15:06Başkan Böcek Kent Müzesi Kompleksi'ni inceledi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yıkılan stadyum alanını kaplayan Kent Müzesi Kompleksi'ndeki çalışmaları inceledi.
Böcek, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, projenin Antalya için son derece önemli olduğunu bildirdi.
Cumhuriyet Bayramından önce hizmete açmayı düşündüklerini aktaran Böcek, "Alanı bir an önce Antalya'ya kazandırmak için yoğun bir çalışma sürüyor. Burada halkımız için bir yaşam alanı oluşturacağız. Antalya'nın talebi, isteği doğrultusunda halkımızın, şehrimizin yararına olacağını düşündüğümüz bütün projeleri tamamlayacağız. Nekropol alanı ve Doğu Garajı Projesi de esnafımızın ve halkımızın çoktandır beklediği, bizim de bitirme gayretinde olduğumuz bir yer. Burayı da yılbaşında tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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