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Başkan Böcek Konaklama Vergisi'nden pay aktarılması talebini yineledi

TÜROFED Kongresi'ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni çıkan Konaklama Vergisi'nden büyükşehire pay aktarılması talebini yineleyerek, "Bizi unutmazlarsa seviniriz" dedi.

21.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:10 Başkan Böcek Konaklama Vergisi'nden pay aktarılması talebini yineledi
TÜROFED Kongresi'ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni çıkan Konaklama Vergisi'nden büyükşehire pay aktarılması talebini yineleyerek, "Bizi unutmazlarsa seviniriz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongre açılışında TÜROFED üyelerine seslenen Muhittin Böcek, 2019'da 16 milyonu yabancı, 4 milyonu yerli olmak üzere 20 milyon turist ağırlayan Antalya'da, yerleşik nüfusla birlikte toplam 22.5 milyon kişiye hizmet götürdüklerini söyledi. Ancak devletten 2.5 milyon nüfusa göre ödenek aldıklarını kaydeden Başkan Böcek, "Yılda 79 milyon gecelemenin olduğu Antalya'mızda turizme yönelik çevresiyle, yeşil alanlarıyla, ulaşımıyla, alt yapısıyla güzel hizmetler yapmaya gayret ediyoruz. Havaalanına indiği andan itibaren misafirlerimizin rahatı ve huzuru için çalışıyoruz. Yeni çıkartılan Konaklama Vergisi'nden elde edilecek gelirden bize de pay aktarılmasını istiyoruz. Bizi unutmazlarsa seviniriz" dedi.

Göreve geldiğinden bu yana turizm sektörünün sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, "19 ilçemizde yaptığım toplantılarda turizmcilerle, sivil toplum örgütleri ile buluşarak, sorunları dinledik, görüşleri aldık. Sayın Valimiz başkanlığında her ay turizm sektörünün yöneticileri ile toplantılar yaparak, eksik gördüklerimizi, neler yapabileceklerimizi paylaşıyoruz. Bu çerçevede tanıtım için yurt içi ve yurt dışı fuarlarla ilgili çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

ASAT'ın 39 arıtma ile denizi temiz tuttuğunu belirten Böcek, şunları kaydetti: "Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yaptığımız protokollerle yaklaşık 500 milyon liranın üzerinde maliyeti olan başta Belek olmak üzere, Kemer ve Alanya arıtma yatırımlarına başlayacağız. Bakanlığımıza ASAT'ın katı atıkla ilgili bir gelirini verdik. Diğer arıtmaları da kendi öz kaynaklarımızla güçlendireceğiz. Hesabımızı kitabımızı buna göre yapıyoruz."

Turizm sektörünün altyapı, ulaşım gibi birçok sorunu bulunduğunu söyleyen Böcek, "Çalışmalarımızı başlattık. Bu sorunların üstesinden geleceğiz. Turizm başta olmak üzere bütün sektörlerimizle işbirliği içerisinde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Biz birlikte yaparız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TÜROFED'in eski yönetimine ve seçilecek yeni yönetimine başarılar diledi. Turizmcilerin ve Antalyalıların yeni yılını kutlayarak, 2020'nin umutların gerçekleştiği bir yıl olmasını dileyen Böcek, "İnşallah yeni yılda 20 milyon yabancı turist hedefimize ulaşırız" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Antalya, turist, Güncel

Kaynak: İHA

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