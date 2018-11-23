Başkan Böcek, Muhtarlarla Buluştu

Konyaaltı
Belediye Başkanı Muhittin Böcek
, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Böcek, geleneksel mahalle muhtarları toplantısında bölge muhtarlarını ağırladı.
Böcek, Konyaaltı Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Faruk Kıldıran ve ilçe mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda, Belediye hizmetleri hakkında detaylı bilgi verdi.
Böcek, konuşmasında, Toros Mahallesinde 32 bin metrekare alan üzerine Expo 2016 Antalya
Parkı'nın yapımını tamamladıklarını söyledi.
Liman, Sarısu, Hurma, Uncalı, Arapsuyu, Toros ve Akkuyu
mahallelerinde muhtar evlerini hizmete açtıklarını belirten Böcek, muhtarlık binalarının su ve elektrik faturalarını da ödediklerini belirtti.
Muhittin Böcek,Konyaaltı