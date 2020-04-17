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Başkan Böcek Serik'te üreticileri ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik'te tarım üreticilerini ziyaret etti.

17.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:43
Başkan Böcek Serik'te üreticileri ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik 'te tarım üreticilerini ziyaret etti. Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren tarım üreticilerinin her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Başkan Böcek, üretimin devam etmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Başkan Böcek, "Türkiye'nin farklı şehirlerinden Antalya'ya gelen mevsimlik tarım işçileri için de elimizden gelen yardımları yapmaya çalışıyoruz. Özellikle korona virüs salgını noktasında belediyemizin sağlık ekipleri onları bilgilendiriyor. Ateş ölçümleri ve maske dağıtımlarını da yapıyoruz" dedi.


Başkan Böcek, Gebiz Tekke Mahallesi'ndeki Erüst Tarım işletmesini de ziyaret ederek üretimle ilgili bilgi aldı. Serik Gebiz'de tarım üreticileri ile bir araya gelen Başkan Muhittin Böcek, turizmle beraber tarımın Antalya için son derece önemli bir sektör olduğunu söyledi. Halden anlayan bir belediye başkanı olarak her zaman üreticilerin yanında olduğunu belirten Başkan Böcek, "Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren üreticimize destek olmak için yardım gönüllülerimizle üreticilerimizi buluşturduk. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığımız yardım paketlerinde yer alan yaş sebze meyveler üretici kooperatiflerimizden temin ediliyor" dedi.


"Mevsimlik işçileri yalnız bırakmıyoruz"


Antalya'nın yalnızca Türkiye'yi değil dünyayı besleyen önemli bir tarım kenti olduğunun altını çizen Başkan Böcek, korona virüs salgınına rağmen Antalya'da üretimin devam etmesinin son derece önemli ve memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Çalışmak için farklı şehirlerden gelen mevsimlik tarım işçilerini de yalnız bırakmadıklarını söyleyen Başkan Böcek, "Mevsimlik işçi kardeşlerimize de Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen desteği veriyoruz" diye konuştu.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Serik'te tarım işçilerinin yaşam alanlarını dezenfekte ediyor. Evde sağlık ekiplerinde yer alan doktorlar da işçilere korona virüs hakkında bilgiler vererek sosyal mesafe kurallarını anlatıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler konteynerlerde yaşayan tarım işçilerine gıda kolileri de dağıtıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, serik, Güncel
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