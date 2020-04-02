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Başkan Böcek'ten dayanışma çağrısı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, korona virüs salgını sonrası işlerini kaybeden ve ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar için dayanışma çağrısı yaptı.

02.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:26
Başkan Böcek'ten dayanışma çağrısı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, korona virüs salgını sonrası işlerini kaybeden ve ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar için dayanışma çağrısı yaptı. 'Şimdi dayanışma zamanı' diyen Başkan Böcek, "Zor günleri el ele, gönül gönüle aşmak için Belediyemiz öncülüğünde yardımlaşma platformu oluşturduk. Hemşehrilerimizi yalnız bırakmayacağız" dedi.

Muhittin Böcek, salgın nedeniyle gelirlerini kaybeden işçi, esnaf ve sanatkarlar için yardımlaşma platformu oluşturdu. Böcek, gıda yardımında bulunmak isteyen vatandaşların gıda paketlerini merkezde Cam Piramit, ilçelerde ise ATASEM kurs merkezlerine ulaştırabileceklerini açıkladı.

Salgına karşı özverili bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Böcek, "Bu doğrultuda ilk etapta öz kaynaklarımızla yardımlarımıza başlamıştık. Ardından Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), SİAD'lar, Organize Sanayi Bölgesi, iş dünyası ve hayırseverlerimizle bir dayanışma platformu oluşturduk. Bu zorlu süreçte çok sayıda vatandaşımız işsiz kaldı. Bu zorluğu birlikte el ele aşmak için ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımı yapıyoruz. Bu dayanışmanın daha büyümesi daha fazla aileye ulaşmak için yardım platformumuza sizde destek olabilirsiniz" dedi.

Dayanışma çağrısı

Gıda yardımında bulunmak isteyen vatandaşların 444 94 20 numaralı telefonları arayabileceklerini ya da merkezde Cam Piramit, ilçelerde ise ATASEM kurs merkezlerine gıda paketlerini ulaştırabileceklerini söyleyen Başkan Böcek, "Haydi Antalya'm, biz bu zor günleri birlikte aşarız çünkü biz birlikte güçlüyüz" diyerek Antalyalılara dayanışma çağrısı yaptı. - ANTALYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Muhittin Böcek, Antalya, Cam, Güncel
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