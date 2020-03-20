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Başkan Böcek'ten sağlık çalışanlarına vitamin desteği

Kent genelinde ilaçlama çalışmaları sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, korona virüsle mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına C vitamini desteği için hastanelere portakal gönderdi.

20.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:02
Başkan Böcek'ten sağlık çalışanlarına vitamin desteği
Kent genelinde ilaçlama çalışmaları sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, korona virüsle mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına C vitamini desteği için hastanelere portakal gönderdi. Esnafın sahiplendiği ancak kafe ve restoranların kapanması nedeniyle beslenme sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için de çeşitli noktalara beslenme odakları ve su pınarları yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya 'daki hastanelerde acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına kasa kasa portakal gönderdi. Portakallar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde malzeme kabul noktalarından hastane yetkililerine teslim edildi.

Korona virüs önlemleri nedeniyle restoran ve kafelerin kapatılmasının ardından esnaf tarafından sahiplenilmiş sokak hayvanları ile vatandaşlar tarafından beslenen diğer sokak hayvanlarının beslenme sorunu yaşamaması için çalışma başlatıldı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, hayvanların mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak için kentin çeşitli noktalarına beslenme odakları, su pınarları yerleştirdi. Beslenme odaklarına, sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için düzenli olarak kuru mama bırakılıyor.

Halk et mağazasında virüs önlemi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıların güvenilir, kaliteli, sağlıklı et ürünlerine uygun fiyatla ulaşabildiği Kepez ve Manavgat Halk Et Satış Mağazalarında korona virüs salgınına karşı önlemleri artırdı. Mağazalarda virüsle mücadelede büyük önem taşıyan sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbirler uygulanıyor. Vatandaşlar alışveriş öncesi sıra numarasını alıp mağaza dışında bekliyor, sıra numarası gelen vatandaşlar tek tek içeri girip alışverişini yapabiliyor. Ayrıca mağaza içerisinde sosyal mesafe alanı için uyarıcı işaretlemeler oluşturulurdu ve vatandaş ile et reyonu arasına kırmızı şerit konuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya merkezi ve ilçelerde belediye otobüsleri, duraklar, belediye hizmet birimleri, camiler, muhtarlık ofisleri, parklar, okullar ve kamu kurumlarını ilaçlama çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Antalya, Güncel

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