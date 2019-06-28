Başkan Böcek'ten turiste 'ayak bastı parası' çıkışı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Her geceleme başına Avrupa'nın önemli kentlerinde olduğu gibi Antalya'da da vergi konulmalı. Bu vergi mutlaka getirilmeli. Bunun için girişimlerimiz var. Bu vergi ile Antalya ihya olur" dedi.



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB), 35. kuruluş yıl dönümü Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen gece ile kutlandı. Düzenlenen geceye Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya protokolü, turizmciler ve AKTOB'ta başkanlık yapmış Selahattin Saklıca, Ahmet Barut, Osman Ayık, Sururi Çorabatır, Yusuf Hacısüleyman ve mevcut başkan Erkan Yağcı katıldı.



"Şehir vergisi getirilmeli"



Gecede Antalya ile ilgili değerlendirmede bulunan Böcek, önemli bir konuya değindi. Böcek, Antalya gibi turistik illerin ve ilçelerin belediyelerinin diğer belediyelere göre masraflarının çok yüksek olduğunu, belediyelerin bu masrafları karşılamakta zorlandıklarını ifade etti. Böcek, turist kabul eden tüm dünya şehirlerinde ayak bastı parası alındığına işaret ederek, Antalya'ya mutlaka şehir vergisi getirilmesi gerektiğini aktardı. Antalya'da 700 bin yatak olduğunu hatırlatan Böcek, "14 milyon turist ağırlanıyor, 100 milyon geceleme yapılıyor. Her geceleme başına Avrupa'nın önemli kentlerinde olduğu gibi Antalya'da da vergi konulmalı. Bu vergi mutlaka getirilmeli. Bunun için girişimlerimiz var. Bu vergi ile Antalya ihya olur. Bu vergi ile belediyelere, turizme ve turizmcilere büyük katkı sağlanır. İlçe belediyelerinin yükü çok ağır. Bu vergi ile bu yük hafifler" dedi.



"Turizm birliği kurulacak"



Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm Antalya'yı içine alacak Antalya Turizm Birliği'nin kurulması için çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Böcek, "Ben turizmin gelişmesi amacıyla 46 ülkeye gittim. Turizm fuarlarına katıldım. Turizmcileri yalnız bırakmıyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesinin altında tek bir birlik olacak. Turizm birliği kurulacak. Bu şekilde Antalya tanıtımı yapılacak. İlçeler bu tanıtımın içinde mutlaka olmalı ama öncelik Antalya olmalı. Önce Antalya'yı tanıtacağız ki sonra ilçelerini tanıtabilelim. Biz tanıtımı birlikte yapacağız. Tanıtımlara buna göre para harcayacağız. Küçük birikimlerle bu olmuyor. Antalya bir bütün olarak tanıtılmalı. Turizm yapılan ilçeler de daha düzenli olunmalı. Avrupa Birliğine uyum içinde olunmalı. Turizmcilerin talebi doğrultusunda yapılması gerekenleri yapıyoruz. Kaleiçi, Balbey, Saat Kulesini cazibe merkezi haline getireceğiz. Deniz kenarları aydınlatılacak" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA