Başkan Bostancı İşkur Personeli İle Toplantı Düzenledi

Enez Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya, belediye meclis üyeleri, birim amirleri ve tüm İŞKUR personeli katıldı.

2018 yılı Mayıs ayından beri görev yapmakta olan 50 kişilik İŞKUR personeline verdiği hizmetlerden dolayı teşekkürlerini dile getiren Başkan Bostancı, 2019 yılında da İŞKUR üzerinden personel alımı olabileceğine dair konuşma yaptı. Kesin olmamakla beraber hükumetin İŞKUR üzerinden çalışan personellere performans esas alınarak yeni haklar verilebileceğine dair bilgi verdi. 50 kişilik İŞKUR personelin görev süresi gelecek hafta salı günü son bulacak. Diğer 98 kişilik ekip, Aralık sonuna kadar devam edecek.