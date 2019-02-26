Başkan Bozbey'e Karapınar'da Yoğun İlgi

Kaynak: DHA

YILDIRIM'ın Karapınar Mahallesi'nde vatandaşlarla biraraya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalılar'ın derdine derman olmak için yola çıktıklarını söyledi. Bozbey, Yıllardır hizmet almak için çalmadık kapı bırakmadınız, ama hiç bir şey yapılmadı. Halkımız hizmete susadı dedi.Halkın derdini dert edinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yıldırım'ın Karapınar Mahallesi ve Şirinevler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını kendilerinden dinledi. Millet İttifakı'nın Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun'un da eşlik ettiği ziyarette, Karapınar Mahallesi sakinleri Başkan Mustafa Bozbey'i Bursa'nın güler yüzü Mustafa Bozbey' pankartıyla karşıladı. Başkan Bozbey, Karapınar'da kahveye yaptığı ziyarette yoğun ilgi üzerine kahvenin önünde halka seslendi. Karapınar Mahallesi başta olmak üzere Bursa'nın tamamında sorunları çok iyi bildiğini söyleyen Mustafa Bozbey, çözüm için yola çıktıklarını belirtti. Bozbey, Biz bu bölge insanının, kadınların, çocukların, her yaştan insanın gülümsemesini istiyoruz. Çocuklar için, gençler için, yaşlılar için, engelli bireyler için bu alanlarda projelerimizi uygulayıp kentte herkesin huzurlu, mutlu yaşamanızı istiyoruz. Yapılanlardan Allah razı olsun ama yetmiyor. Yıllardır hizmet almak için çalmadık kapı bırakmadınız, ama hiç bir şey yapılmadı. Sizler yıllardır burada hizmete susadınız diye konuştu.'BURSALILAR DEĞİŞİM İSTİYOR'Karapınar Mahallesi neden Nilüfer gibi olmasın diye soran Mustafa Bozbey, mahallede sosyal, kültürel ve spor alanlarının olmadığına dikkat çekerek Bunlar sizlerin hakkı. Bu hakkınızı sizlere teslim etmek için aday olduk. Biz sizlerin derdinizi dert edindiğimiz için, sizlerin derdinize derman olmak için yola çıktık. İnsanlar artık Biz Bursa'da değişim istiyoruz, bizi insanca karşılayacak belediye başkanı istiyoruz diyorlar. Allah'a şükür bugüne kadar yaptıklarımızı Bursa'nın tamamı biliyor. Ben Bursalılar'a güveniyorum şeklinde konuştu.'KEŞKE SEN DE GELDİĞİN YERİ NİLÜFER GİBİ YAPABİLSEYSDİN'Bursa'da yaşanan kentsel dönüşüm sorununa da değinen Bozbey, Büyükşehir Belediye Başkanının kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi. Aktaş'ın İnegöl Belediye Başkanı iken Bursa Büyükşehir Başkanlığı'na atanmasını kastedip, İnegöl'ü Nilüfer gibi yapamadığını belirtti ve şöyle konuştu Nilüfer'i örnek veriyoruz ama, bazıları da orayı örnek veriyoruz diye başka şeyler söylüyor, hiç önemli değil. Görünen köy kılavuz istemiyor. Sen de keşke geldiğin yeri Nilüfer gibi yapsaydın da anlatsaydın. Türkiye'de Nilüfer insani gelişmişlik açısından beşinci sırada, senin yönettiğin yer sıralamada bile yok. Bu kadar fark var arada değerlendirmelerinde bulundu.