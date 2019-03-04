Başkan Bozbey'e Sevgi Seli

Kaynak: DHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in, Mesken'de halkla buluşması sevgi seline dönüştü. Büyük coşkuyla karşılanan Bozbey Bu alanı birileri görmeli. Kıskanmadan görmeliö dedi. Bozbey, Birileri şimdi mutlu şehirden bahsediyor. Bizde mutlu şehir var, Nilüfer. Gel örnek al Nilüfer'i, gerek yok başka yereö diyerek, 20 yılda Nilüfer'de yaptıklarına vurgu yaptı.Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, saha çalışmalarını hafta sonunda Mesken Meydanı'ndaki nokta mitingiyle sürdürdü.Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Mustafa Bozbey, Mesken'de meşaleler ve sloganlarla karşılandı. Mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Özkan, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ile CHP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun da katıldı. Mesken'de uzun yıllar yaşadığını ve burayla duygusal bağlarının olduğunu vurgulayan Mustafa Bozbey, bölgeyi ve sorunlarını çok iyi bildiğini söyledi. Bozbey, Biz burada yaşadık. Sorunları biliyoruz. Bir insanın yaşlıları, çocukları, engellileri, kadınları düşünmesi için bir hikayesi olmalı. Benim burada çok anım var. Kar, kış çok sıkıntılar çektik. O yıllarda öyle hikayelerimiz oldu ki unutmadık. Bütün zor koşulları yaşadık biz. O yaşadıklarımız bize 20 yılda nasıl hizmet edeceğimizi öğretti. Onun için biz farklı kent ürettik. Derman olduk, derman olacağız. Muhtarlarla, halkla, katılımcılık anlayışıyla Nilüfer'i birlikte yönettik. Aynısını bütün Bursa'da yapacağız. Birileri biz yapacağız diyor, biz yaptık devamını da yapacağız. Aramızdaki fark bu dedi.'BU ALANI BİRİLERİ GÖRMELİ'Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Bozbey şöyle devam etti 'Bu alanı birileri görmeli. Kıskanmadan görmeli. 20 yıldır boşuna çalışmamışız. Yıllardır insanların iyi gününde, kötü gününde beraber olduk. Yaptığımız hizmetler Bursa'nın her yerine dalga dalga yayıldı. Bugün Türkiye'nin en mutlu şehri Nilüfer. Demek ki insanı öncelik alan projeleri hayata geçirdiğimiz için oldu. Birileri şimdi mutlu şehirden bahseder. Bizde mutlu şehir var, Nilüfer. Gel örnek al Nilüfer'i, gerek yok başka yere.'TÜM TABELALAR TÜRKÇE OLACAK'Konuşması sık sık, Mesken seninle gurur duyuyor sloganlarıyla kesilen Mustafa Bozbey, göreve geldiklerinde ilk meclis kararıyla tüm tabelaları Türkçe yapacaklarını ifade etti. Bozbey, 'Nilüfer'de 2003 yılından bu yana Türkçe tabelalarla ilgili çalışma yaptık. Biz toplum olarak misafirperveriz. Ama misafirlerimiz de bizim gelenek ve adetlerimize göre hareket edecek şeklinde konuştu. Bozbey, coşku dolu kalabalığa yönelik konuşmasını, alanı dolduranlarla birlikte Pablo Neruda'nın Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz sözleriyle bitirdi. Bozbey'in ardından konuşma yapan CHP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun da 31 Mart sonrası Yıldırım'ın hak ettiği hizmetleri alacağını belirterek, Kaderine terk edilen Yıldırım, değerleriyle yeniden eski kimliğine kavuşacak. 700 bin kişin yaşadığı Yıldırım hak ettiği değeri bulacak. 31 Mart'ta desteklerinizi bekliyoruz dedi. Buluşmada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Yüksel Özkan da, Bozbey ve Erdursun'a 31 Mart için destek istedi. Mustafa Bozbey, Mesken'deki halk buluşması öncesinde de Yeşilyayla ve Değirmenlikızık Pazar alanlarını ziyaret ederek sıkıntıları dinledi. Bozbey'e pazarcı esnafı ve bölge halkı büyük ilgi gösterdi. - Bursa