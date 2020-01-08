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Başkan Bozdoğan, 48 saat nöbet tuttu

MERSİN (İHA) – Mersin'de etkili olan kuvvetli yağışlar, Tarsus'ta tarlaları sular altında bıraktı.

08.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:19Başkan Bozdoğan, 48 saat nöbet tuttu
MERSİN (İHA) – 'de etkili olan kuvvetli yağışlar, 'ta tarlaları sular altında bıraktı. İki gün devam eden yağışlarda, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın da 48 saat nöbet tuttuğu ve felaketlerin önüne geçmek için ekiplerle birlikte teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'de, iki gün boyunca devam eden aşırı yağışlar öncesinde çadırda yaşayan tarım işçileri salonlarına ve kapalı mekanlara yerleştirildi.

Açıklamada, Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan ile Başkan Yardımcıları Ali Erhan Okyay ve Ünzile Kuru'nun, yağışların başladığı ilk saatlerden itibaren sahada incelemelerde bulunup, sabaha kadar gerekli bölgelere ekipleri sevk ettikleri belirtildi. Binlerce dönüm tarlanın sular altında kaldığı köylerde, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve Devlet Su İşleri ekiplerinin, ölümcül bir felaketinin önüne geçmek için iş makineleri ile setler oluşturdukları ifade edilen açıklamada, "Öte yandan ekipler, ova mahallelerde yağmurun beraberinde getirdiği olumsuzluklarla mücadele ederken, ilçenin dağlık kesimindeki mahallerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için ekiplerin çalışması aralıksız devam ediyor" denildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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