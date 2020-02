Başkan Bozdoğan: "Tarsus'ta yaşayanlardan başka hiç kimsenin Tarsus'a faydası olmaz"

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'un mutlaka il olması gerektiğini belirterek, "Tarsus'ta yaşayanlardan başka hiç kimsenin Tarsus'a faydası olmaz. Bu kenti halkla birlikte elbirliğiyle bir yerlere getirmek zorundayız. Tek istediğim; bu kentte adaletin, dürüstlüğün, anlayışın ve ahlakın hakim kılınması" dedi.Tarsus Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, başkanlığında yapıldı. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, vergi borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerin değer tespiti için oluşturulan Satış Komisyonuna meclis üyelerinden Faruk Dalkılıç ile Sedat Aykanat seçildi.Toplantıda, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek her türlü organizasyon, sosyal proje ve çalıştaylar ile yurt içi ve yurt dışı kamu, özel kişi, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarla birlikte yapılacak olan ortak hizmetler ve gerçekleştirilecek projelerle ilgili sözleşme, anlaşma ve protokol imzalamak üzere Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a yetki verilmesi ile ilgili teklif oy çokluğuyla kabul edildi."Her zaman yakınmayacaksınız, çiçeğin dikeni var diye üzülmeyeceksiniz"Komisyondan gelen maddelerinde görüşüldüğü toplantının dilek ve temenni bölümünde konuşan Başkan Bozdoğan, "Süreç olarak belediye başkanlığında 10'uncu aya geldik. Sistemin oturması açısından bir takım yönetmeliklerin de ciddi bir şekilde 151 yıllık belediyede işler hale getirilmesi için büyük bir çaba gösterdik. Bu çaba, deniz kıyısındaki kayalar gibi dimdik durmasını ve sabırlı olmasını gerektiriyor. Arkadaşlarımla birlikte gerçekten bu sabrı gösteriyoruz. Sıkıntılarımız elbette var. 366 bin nüfusa sahip bir kentte yaşıyoruz. Böyle bir kentte yaşadığınızda her zaman yakınmayacaksınız, çiçeğin dikeni var diye buna da üzülmeyeceksiniz. Biz her zaman dikenin de çiçeği var diye seviniyoruz. Bu belki bizim bir felsefemiz ve hep devam edecek" dedi."Bu kent mutlaka il olmak zorunda"Şeffaf belediyecilik anlayışına vurgu yapan Bozdoğan; "Bilgi sahibi olduğumuzda da fikir sahibi oluruz. Benim meclis üyesi arkadaşlarımdan ricam; müdür arkadaşlarımızdan 'ne var, ne yok' sorusunu her zaman sorabilirler ve her zamana da bilgi alabilirler. Biz meclis toplantıları yapmadan önce halkımızın da bilgilendirilmesi amacıyla muhtarlarımızla her ay düzenli toplantı yapıyoruz. O toplantıda bütün olgumuz Tarsus olgusu. Bu kent için düşüncelerimizi de anlatıyoruz. Bu kent mutlaka il olmak zorunda. Tarsus'ta yaşayanlardan başka hiç kimsenin Tarsus'a faydası olmaz. Bu kenti halkla birlikte elbirliğiyle bir yerlere getirmek zorundayız. Öğrenmek için büyük çaba gösteriyoruz. O öğrenme ki, arınmayı daha sağlıklı kılar. İmar betondaki bütün satışları meclis üyesi arkadaşlarım dilerse tek tek gider öğrenir. Benim gözüm asla parada pulda, malda mülkte değildir. Bu kentte yaşayanların hepsi de çok iyi bilir" ifadelerini kullandı.Başkan Bozdoğan, "En önemli söylemek istediğim; hani bir yerde küflenmiş ekmek kırıntısına layık görülenlere bile eşit bir gelecek vaat ettim. Bunun için de gecemi gündüze katmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Tek istediğim; bu kentte adaletin, dürüstlüğün, anlayışın ve ahlakın hakim kılınması" diye konuştu. - MERSİN