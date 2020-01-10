Haberler » Güncel » Başkan Bozkurt gazetecilerin gününü kutladı - Haber

Başkan Bozkurt gazetecilerin gününü kutladı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt gazetecilerin gününü kutlayan mesaj yayınladıZonguldak'ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle mesaj yayınladı.

10.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:38Başkan Bozkurt gazetecilerin gününü kutladı
Belediye Başkanı Çetin Bozkurt gazetecilerin gününü kutlayan mesaj yayınladı

'ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle mesaj yayınladı.

Bozkurt yayınladığı mesajda, " Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. alma ihtiyacının arttığı günümüzde basın ve haberleşme de toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olmuştur. Haber verme, denetim ve eleştiri yapma, kamuoyu oluşturma ve bilgilendirme gibi işlevleri bulunan basın bu yönüyle kamusal bir görevi yerine getirmektedir. Toplumumuzun daha şeffaf ve aydınlık günlere ulaşmasının temelinde ise özgür basın vardır. Bir toplumun bilinçlendirilmesinde önemli bir görev üstlenerek, etik değerleri kaybetmeden, tarafsız, şeffaf habercilik anlayışı içinde görevlerini yerine getiren basın mensuplarımız önemli meslek gruplarındandır. İşte bu bilinçle basın emekçilerimizin ve tüm gazetecilerimizin özgürce, sağlıklı koşullar altında ve hiçbir baskı altında kalmadan özgürce yazmalarını ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın emekçilerini zor şartlar altında gösterdikleri çaba ve emekten dolayı tebrik ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Selçuk Çetin, Zonguldak, Devrek, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:32  Patlayıcı imhasında evleri zarar gören mahalleli polis araçlarını yaktı - Haber
15:32  Köpeklerden kaçan iki kişinin iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasında - Haber
15:32  Medipol Başakşehirli futbolcular Robinho ve Azubuike'den "Çiçek Abbas" atışması - Haber
15:31  EÜ'de "Tarım Eğitiminin 174. Yılı" kutlandı - Haber
15:26  Başkan Akkaya'dan yerel gazeteler ve radyolara ziyaret - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10.01.2020 15:34:32