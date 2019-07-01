01.07.2019 13:22
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Başkan Bozkurt, kilit taş çalışmalarını inceledi

Başkan Bozkurt, kilit taş çalışmalarını inceledi

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçede yapımı devam eden kilit taş çalışmalarını yerinde inceledi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt , ilçede yapımı devam eden kilit taş çalışmalarını yerinde inceledi.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından ilçe merkezinde ve ilçedeki yeni oluşan mahallelerde devam eden kilit taş döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İsmetpaşa Mahallesi Çekirge Sokak ve Çarşı Mahallesi Hamamönü Sokak üzerinde yapımı devam eden kilit taş çalışmalarını yerinde inceleyerek İnönü Belediyesi Fen İşleri ekiplerinden bilgi aldı. Belirli programlar dahilinde devam eden çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde kilit taş yapılmayan yol kalmaması planlanıyor.

İnönü Belediyesi'nin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Kadir Bozkurt'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Kadir Bozkurt , İnönü , Yaşam

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