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Başkan Bozkurt kurban pazarını ziyaret etti

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, canlı hayvan borsasında kurulan kurban pazarını ziyaret etti.

10.08.2019 19:02 Başkan Bozkurt kurban pazarını ziyaret etti
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, canlı hayvan borsasında kurulan kurban pazarını ziyaret etti.

Başkan Bozkurt'a ziyaretleri esnasında, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi üyesi Umut Eroğlu eşlik etti. Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet, hayvan üreticileri ile beraber bir sürü hasbihal etti. Hayvan üreticilerinin sıkıntılarını dinleyen Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet, üreticilere hayırlı bayramlar dileyerek ziyaretini sonlandırdı. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, AK Parti, Şuhut, Afyon, Yaşam

Kaynak: İHA

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