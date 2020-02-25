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Başkan Bozkurt mahalle ziyaretlerine devam ediyor

İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Meclis üyeleri ile birlikte mahallelere giderek ilçe sakinlerinin taleplerini yerinde dinliyor.

25.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:57Başkan Bozkurt mahalle ziyaretlerine devam ediyor
İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Meclis üyeleri ile birlikte mahallelere giderek ilçe sakinlerinin taleplerini yerinde dinliyor.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini, Mahallesi'nin ardından Aşağıkuzfındık Mahallesi'ni ziyaret ederek sürdürdü. Başkan Bozkurt, Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Aşağıkuzfındık Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette mahalle sakinleri ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Bozkurt, geçmiş dönem mahallelerde yapılan ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, Kümbet, İnönü, Güncel

Kaynak: İHA

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