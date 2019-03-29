Başkan Bozkurt, Şuhut Avcılar Kulübü Üyelerini Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Şuhut
İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt
, 31 Mart Yerel Seçimler kapsamında çalışmalarına Şuhutlu vatandaşlarla bir araya gelerek devam ediyor.
Başkan Bozkurt'a ziyaretleri esnasında, AK Parti
Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren ve AK Parti Şuhut İl Genel Meclisi Adayları eşlik etti. Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet Avcılar
Kulübü'nü ziyaret ederek burada üyelerle bir süre hasbihal etti. Akabinde kulüp üyelerinin sorunlarını dinleyen Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet dilek ve temennilerini dinledi. - AFYONKARAHİSAR
Recep Bozkurt, Afyon, Avcılar, Şuhut, Politika
Kaynak: İHA