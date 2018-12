Başkan Bozkurt'tan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:40



Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Bozkurt, mesajında, "Tüm dünyada kadın haklarının arttırılması, kadının toplum içerisindeki hak ettiği eşit mertebeye ulaşmasını ve özgürlüğünü en içten dileklerimle temenni ediyorum. Her toplumda olduğu gibi yurdumuzun toplumunda da kadının önemli bir yeri vardır. Kadın anne olarak aile ve onun bir fert olarak, gerekli kişiliği kazanması, aile ve toplum içerisinde gerekli yeri almasıyla mümkündür. Atatürk'ün, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiği 1934 yılından günümüze kadar kadınlarımız, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla görev almışlar ve almaya da devam edeceklerdir. Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey Kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye değersin' sözleri ile en anlamlı hale getirmiştir. Erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. Çit süren, tarlayı eken, kağnısı ve kucağındaki yavrusu ile yağmur demeyip, kış demeyip cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep onlar, hep o yüce, fedakar Anadolu kadını olmuştur. Bundan ötürü hepimiz büyük bir ruh, büyük bir duygu ile kadınlarımızı şükran ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal biliriz. Bu duygu ve düşüncelerle 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR