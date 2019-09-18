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Başkan Bozkurt'tan Komutan Alp'e hayırlı olsun

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İkmal ve Garnizon Komutanlığına Atanan Tuğg. Osman Alp'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

18.09.2019 17:33Başkan Bozkurt'tan Komutan Alp'e hayırlı olsun
Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İkmal ve Garnizon Komutanlığına Atanan Tuğg. Osman Alp'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Başkan Bozkurt'a Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren de eşlik etti. Yeni görevlerinde başarılar dileyen Başkan Bozkurt "En kısa zamanda sizleri güzel ilçemiz Şuhut'a davet edip tescili Şuhut Belediyesi tarafından alınan keşkekten ikram etmek isteriz" dedi. Tuğg. Osman Alp de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Başkan Bozkurt, Şuhut keşkeğinin pişirildiği temsili çömleği hediye etti.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, AK Parti, Afyon, Şuhut, Güncel

Kaynak: İHA

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