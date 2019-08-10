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Başkan Bozkurt'tan Kurban Bayramı mesajı

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

10.08.2019 21:32 Başkan Bozkurt'tan Kurban Bayramı mesajı
Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Kurban'ın, teslimiyet olduğunun altını çizerek, mesajının devamında, "Manevi duygularımızın en yüksek noktaya ulaştığı, kardeşliğimizin pekiştiği, birlik ve beraberliğimizin arttığı bir Kurban Bayramına daha hep birlikte erişmenin mutluluğu ve sevinci içerisindeyim. Kadim şehrimiz Şuhut'a ve Aziz hemşehrilerimizle birlikte idrak edeceğimiz 10.kurban bayramımıza bizleri eriştiren Rabbimize şükrediyorum" dedi. Başkan Bozkurt, "Kurban, paylaşmaktır, sevmektir, hatırlamaktır, gönül almaktır. Kurban Rabbimize teslimiyet, onun davetine icabettir. Kurban kardeşliktir. Bu duygularla küskünlerin barıştığı, sevenlerin, dostların ve kardeşlerin bir araya geldiği, kimsesizlerin hatırlandığı bir bayram olarak idrak etmemiz duasıyla İslam aleminin ve aziz hemşehrilerimin Kurban Bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Birlikte nice bayramlara sağlık, huzur ve kardeşlik içerisinde erişmeyi Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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