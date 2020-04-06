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Başkan Bozkurt'tan pazar alanında denetim

Devrek'te Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Pazar yerinde Koronavirüs denetiminde bulunduZonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ilçenin Pazar yerinde alanında Koranavirüs tedbirlerinin hangi aşamada olduğunu görmek için denetimlerde bulundu.

06.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:52
Başkan Bozkurt'tan pazar alanında denetim
Devrek 'te Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Pazar yerinde Koronavirüs denetiminde bulundu

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ilçenin Pazar yerinde alanında Koranavirüs tedbirlerinin hangi aşamada olduğunu görmek için denetimlerde bulundu.

Tüm dünya üzerinde etkili olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi hastalığı olarak kabul edilen Kovid-19'un ülkemizde ilk görüldüğü andan itibaren önlemler almaya başlayan Devrek Belediyesi, ilçe genelinde tam anlamıyla Koronavirüs seferberliği ilan etti.

Mücadelede tedbirler kapsamında ilçede her Pazartesi günleri kapalı otopark alanında kurulan köylü pazarı kapalı otopark alanı yerine bu hafta açık pazar alanında kuruldu.

Pazar yerinde gerekli sosyal mesafe kuralları gözetilerek kurulan pazar yerinde denetimlerde bulunan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Pazar esnafının tezgahlar arasındaki mesafe, sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanma zorunluluğuna uyup uymadığı noktasında denetimlerde bulundu.

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Bozkurt, "Pazarımıza yerli esnafımız ile köylü üreticimiz tezgah açabileceği şekilde düzenleme getirilerek gerekli önlemler alınmak şartıyla vatandaşlarımızın yeme içme konusundaki ihtiyaçlarını gidermelerini sağladık.

Pazar alanında bulunan vatandaşlarımızın ve esnafımızın maske ve eldiven kullanmaları, alışveriş esnasında üç adım kuralı, alınan ürünlerin pazarcı esnafımız tarafından poşetleneceği şekilde düzenlemeler konusunda gerekli uyarılarda bulunduk. Ayrıca bundan sonra zabıta müdürlüğümüze başvurarak talepte bulunan köylü üreticimiz hafta içi her gün tezgah açabilecekler. Vatandaşlarımızın sağlığını koruma adına biz gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Hemşehrilerimizden ricam, lütfen alışveriş esnasında gerekli sosyal mesafeyi korumanız ve özellikle el hijyeninize dikkat etmeniz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Selçuk Çetin, Koronavirüs, Devrek, Güncel
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