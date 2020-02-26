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Başkan Bozkurt'tan Uysal'a hayırlı olsun ziyareti

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İsmail Uysal'a yeni görevinden dolayı hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

26.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:26Başkan Bozkurt'tan Uysal'a hayırlı olsun ziyareti
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İsmail Uysal'a yeni görevinden dolayı hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftlik Müdürlüğü görevine atanan İsmail Uysal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Bozkurt'un Uysal'a gerçekleştirdiği ziyarete İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve birim müdürleri de eşlik etti.

ESOGÜ Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftlik Müdürü İsmail Uysal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, İsmail Uysal, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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