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Başkan Bozkurt Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Şurası proğramına katıldı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında katıldığı Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Şurası proğramına katıldı.

12.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:48Başkan Bozkurt Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Şurası proğramına katıldı
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında katıldığı Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Şurası proğramına katıldı.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Şurası proğramına katıldı. Başkan Recep Bozkurt sosyal medya üzerinden yaptığı açımlamalarında, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurasında Dinliyoruz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Bozkurt, Güncel

Kaynak: İHA

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