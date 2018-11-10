Başkan Bozkurt'un Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

10 Kasım Atatürk
'ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Afyonkarahisar Şuhut
İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt
, Gazi Mustafa Kemal
ve arkadaşlarının yaptıklarının asla unutulmayacağını kaydetti.
Başkan Bozkurt, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti
'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün, milletin gönlünde yer edinmiş büyük bir lider olduğuna da değinerek, "Büyük zorluklar içerisinde Cumhuriyeti kuran, bağımsızlığı ilan eden Gazi Mustafa Kemal, Silah Arkadaşları ve Aziz Şehitlerimizi unutmamız asla mümkün değildir" diye kaydetti.
Başkan Bozkurt, "Gazi Mustafa Kemal'i sadece hatırlayıp anmakla yetinmek olmaz, onun gösterdiği hedeflere koşmalı ve ülkemizin muassır medeniyetler seviyesine ulaşması için çaba harcamalıyız. Bu duygularla Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve dinimiz, bayrağımız ve vatanımız için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" diye belirtti. - AFYONKARAHİSAR
Şuhut,10 Kasım,Afyonkarahisar,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:46