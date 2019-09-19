Haberler » Yaşam » Haber

Başkan Bozkurt'un Gaziler Günü mesajı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 19 Ekim Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

19.09.2019 11:47Başkan Bozkurt'un Gaziler Günü mesajı
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 19 Ekim Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Recep Bozkurt yayınlamış olduğu mesajında, "Türk milleti, vatanı ve bağımsızlığı için tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde tüm zorluklara göğüs germiş, gerektiğinde canını vermekten de çekinmemiştir. Vatanımızı bizlere kazandıranlar, bu toprakları vatan yapanlar, bu uğurda şehit ve gazi olanlardır. Şair Mithat Cemal Kuntay bu durumu; 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır' diyerek en güzel şekilde ifade etmiştir. Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğimizin bekası uğruna üstün fedakarlıklar göstererek canı ve kanı pahasına göğsünü siper etmiş ve gazilik mertebesine ulaşarak bu nişanı bir ömür boyu gururla taşımış gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü ayrı bir önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugün aramızda olmayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de aynı duygularla minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

19 Eylül Gaziler Günü, Recep Bozkurt, Şuhut, Afyon, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
15:05 Tokat attığı adamın zihinsel engelli olduğunu öğrenince pişman oldu
15:00 Eskişehir'de Gaziler Günü münasebetiyle Atatürk Anıtına çelenk sunuldu
14:58 Vali Çakacak, gazileri makamında kabul etti
14:56 Kars'ta maddi hasarlı trafik kazası
14:55 Söğüt'te Gaziler Günü kutlandı
14:54 Bayırköy Belediyesi'nden aşure ikramı
14:51 STMF Dekanlığında devir teslim töreni yapıldı