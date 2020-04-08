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Başkan Bülent Duru'dan yatırım ve istihdam çağrısı

Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, iş insanlarına çağrıda bulunarak "Bölgemizde gençlerin yüzde 80'i işsiz ve boş geziyor.

08.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:10
Başkan Bülent Duru'dan yatırım ve istihdam çağrısı
Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, iş insanlarına çağrıda bulunarak "Bölgemizde gençlerin yüzde 80'i işsiz ve boş geziyor. İlçemize buyurun yatırım yapın, bizler her zaman emrinizdeyiz" dedi.

Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, bölgedeki işsizliğe dikkat çekerek hem devlet yöneticilerine hem de iş insanlarına çağrı yaptı. İlçede gençlerin yüzde 80'inin işsiz ve ev geçindirmek zorunda olduğunu belirten Başkan Duru, "Devlet yöneticilerimize ve iş insanlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen buyurun bölgemize gelin, yatırım yapın. Bizler her zaman emrinizdeyiz. Yeter ki gençlerimize istidam oluşturup, ülke ekonomisine hep birlikte katkı sunalım" dedi.

Bölge halkının tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını ifade eden Bülent Duru, Tutak'tan geçen Murat Nehrinin sulamada ve enerjide daha verimli kullanılması için ciddi yatırımlar yapılması gerektiğini söyledi.

"Tutak için hayallerimiz çok ama imkanlarımız yok"

Belediye Başkanlığında birinci yılını dolduran Bülent Duru, belediyenin imkansızlığından yakınarak "Belediye devlet ile millet arasında köprüdür. Kapımız herkese açık. İlçemizde işsizlik başta olmak üzere birçok yatırıma ihtiyaç var. Tutak için hayallerimiz çok ama imkanlarımız yok. Tekstilde 6'ncı bölgeyiz. Yatırım yapmak isteyen iş insanlarımıza sunacağımız binalarımız var. Devletimiz de yatırımcıya her türlü imkanı sağlıyor. Buyursun gelsinler, istihdam oluştursunlar, Valimiz, Kaymakamımız ile bizler her zaman onların yanındayız. Elimizden ne geliyorsa onu yapmaya hazırız" diye konuştu.

"Siyasette doğru konuşmak ve doğru iş yapmak ilkemizdir"

Siyasette doğru söz söylemek ve doğru iş yapmanın önemli olduğunun altını çizen Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru "Geçmişte terörden dolayı bölgeden göç eden hemşehrilerime de ilçemize dönmelerini, toprağımızı işleyip, yatırımlarını yapmalarını, eski mutluluklarına geri dönmelerini istiyoruz. Siyasette doğru konuşmak ve doğru işler yapmayı amaç edindik. İnşallah hep birlikte ilçemizde güzel işler yapacağız" şeklinde konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Bülent Duru, Tutak, Güncel
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